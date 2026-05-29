Basket la star Nba Doncic riporta Roma in serie A

Da lapresse.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luka Doncic, giocatore NBA, ha annunciato il suo interessamento per portare il basket a Roma, contribuendo al ritorno della pallacanestro nella città. La notizia è stata diffusa attraverso comunicazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui progetti specifici. La presenza di Doncic, noto per le sue performance in NBA, si lega a un’iniziativa di rilancio del settore sportivo nella capitale italiana. Nessuna conferma ufficiale su accordi o investimenti concreti.

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Novità per il basket a Roma: la pallacanestro torna nella Capitale grazie all’interessamento della star Nba Luka Doncic. “Il basket sta tornando a Roma”. Con queste parole e un video sui suoi profili social la star dei Los Angeles Lakers Luka Doncic annuncia il ritorno della Serie A di basket a Roma. Il campione sloveno fa parte di una cordata che insieme allo storico dirigente Nba Donnie Nelson e dell’ex ct azzurro Valerio Bianchini ha acquisito il titolo della Vanoli Cremona per creare una squadra della massima serie nella Capitale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luka Doncic (@lukadoncic) Intanto il presidente Aldo Vanoli annuncia di aver completato in data odierna la cessione della società Guerino Vanoli Basket a una nuova proprietà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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