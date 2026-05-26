Il nuovo allenatore della Roma sarà Djordjevic, secondo quanto annunciato dal club. Per completare il quadro, si attende l’arrivo di Doncic, che potrebbe essere un elemento chiave nel progetto. La società, proveniente da Cremona, si sta organizzando con l’ingresso in squadra di Trainotti e Carmenati, che entreranno a far parte della struttura dirigenziale. La presentazione ufficiale dell’accordo è prevista a breve.

Roma-1 e Roma-2. Al momento sono tipo come Ignoto-1 e Ignoto-2 nei processi. Perché di ufficiale, sul ritorno di Roma in Serie A non c’è al momento assolutamente niente. L’unica notizia reale è datata 12 maggio, inserita in un comunicato Fip: “Il Consiglio federale, riunitosi in via straordinaria e in modalità web conference, ha esaminato la documentazione prodotta dalla Società Guerino Vanoli Basket Srl per trasferire la propria sede da Cremona a Roma. Il Consiglio federale ha ritenuto l’istanza provvista dei requisiti di meritevolezza, subordinandone l’accoglimento al rispetto degli obblighi e delle scadenze previste dal manuale delle licenze per la partecipazione al Campionato di Serie A 20262027”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La nuova Roma parte da Djordjevic: sarà lui il coach. E per alzare il velo si aspetta Doncic

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