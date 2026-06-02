Latina celebra gli 80 anni della Repubblica nel ricordo delle donne e delle madri costituenti
Latina ha commemorato gli 80 anni della Repubblica con una cerimonia in Piazza della Libertà, organizzata dalla prefettura. La celebrazione ha ricordato le donne e le madri costituenti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e ha coinvolto autorità locali e cittadini. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sui contenuti specifici dell’evento è stato reso noto.
La città di Latina ha celebrato gli 80 anni della Repubblica, con una cerimonia organizzata dalla prefettura in Piazza della Libertà. Proprio sotto il palazzo della prefettura si è aperta la giornata di eventi per ricordare 2 giugno 1946 e il referendum con cui gli italiani scelsero appunto la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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