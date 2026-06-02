Latina celebra gli 80 anni della Repubblica nel ricordo delle donne e delle madri costituenti

Notizia in breve

Latina ha commemorato gli 80 anni della Repubblica con una cerimonia in Piazza della Libertà, organizzata dalla prefettura. La celebrazione ha ricordato le donne e le madri costituenti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e ha coinvolto autorità locali e cittadini. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sui contenuti specifici dell’evento è stato reso noto.