Latina celebra gli 80 anni della Repubblica nel ricordo delle donne e delle madri costituenti

Da latinatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Latina ha commemorato gli 80 anni della Repubblica con una cerimonia in Piazza della Libertà, organizzata dalla prefettura. La celebrazione ha ricordato le donne e le madri costituenti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e ha coinvolto autorità locali e cittadini. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sui contenuti specifici dell’evento è stato reso noto.

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La città di Latina ha celebrato gli 80 anni della Repubblica, con una cerimonia organizzata dalla prefettura in Piazza della Libertà. Proprio sotto il palazzo della prefettura si è aperta la giornata di eventi per ricordare 2 giugno 1946 e il referendum con cui gli italiani scelsero appunto la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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