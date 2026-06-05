Donna segregata in casa | i carabinieri la liberano e arrestano un uomo
Alle 20.30 ad Acerra, un passante ha udito urla provenire da un appartamento al piano terra e ha chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati, hanno trovato una donna segregata in casa. Gli agenti sono entrati nell’appartamento e hanno liberato la donna. Un uomo presente nell’abitazione è stato arrestato. La donna è stata affidata alle cure delle forze dell’ordine.
Sono le 20.30 ad Acerra quando il silenzio della strada viene spezzato da urla disperate. Un passante le sente provenire da un appartamento al piano terra. Preoccupato compone il 112. Pochi minuti dopo, i carabinieri sono davanti all’abitazione. Ancora prima di avvicinarsi alla porta, sentono una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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