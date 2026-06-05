Donna segregata in casa | i carabinieri la liberano e arrestano un uomo

Notizia in breve

Alle 20.30 ad Acerra, un passante ha udito urla provenire da un appartamento al piano terra e ha chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati, hanno trovato una donna segregata in casa. Gli agenti sono entrati nell’appartamento e hanno liberato la donna. Un uomo presente nell’abitazione è stato arrestato. La donna è stata affidata alle cure delle forze dell’ordine.