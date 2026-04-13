Velletri Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione I Carabinieri arrestano un uomo e una donna

Nella mattinata del 13 aprile, a Velletri, i Carabinieri hanno arrestato un uomo e una donna su ordine dell'autorità giudiziaria. Le due persone sono state accusate di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'intervento rientra in un'operazione di polizia mirata a contrastare attività illegali nel settore. I dettagli dell'indagine non sono stati divulgati, né sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

Gli elementi indiziari raccolti hanno portato a ipotizzare che gli indagati traessero il proprio sostentamento esclusivamente da tali attività illecite, potendo contare su una fitta rete di relazioni nel settore. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati proventi in contanti e documentazione contabile relativa alla gestione degli incassi. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita .🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Velletri. Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. I Carabinieri arrestano un uomo e una donna Grottaminarda (AV) – Sfruttamento e Favoreggiamento della Prostituzione: i Carabinieri arrestano un 57enneArrestato a Ariano Irpino 57enne per sfruttamento della prostituzione della compagna: obbligo di dimora e domiciliari notturni Nella serata del 27... Grottaminarda, arrestato 57enne per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzioneAlla luce degli elementi raccolti e d’intesa con la Procura della Repubblica di Benevento, è quindi scattato l’arresto del 57enne.