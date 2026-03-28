A Giugliano in Campania, i Carabinieri hanno arrestato una coppia di ladri seriali. Gli agenti sono intervenuti dopo aver scoperto che avevano rotto un'auto nel parcheggio di un maneggio e avevano effettuato pagamenti contactless con carte rubate. L’intervento è stato possibile grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso i sospetti mentre agivano.

Spaccano un’auto nel parcheggio di un maneggio e usano carte rubate per pagamenti contactless: coppia fermata dai Carabinieri grazie alle telecamere. Domenica 22 marzo, ora di pranzo. Ignoti si intrufolano nel parcheggio di un maneggio di Giugliano in Campania a via Licola Mare. Ragazzi, ragazze e famiglie con bambini hanno deciso di trascorrere una giornata diversa. La piacevole giornata, per due mamme, viene interrotta da un SMS. “Pagamento di € 20,40 presso regolarmente effettuato”. La donna non crede ai propri occhi. Un primo sms, poi un secondo, un terzo e così via per un totale di 5 pagamenti. I pagamenti contactless si susseguono in pochi minuti e gli importi sono “saggiamente” (dal punto di vista criminale n. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: Ladri seriali in trasferta. Carabinieri arrestano un uomo e una donna

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