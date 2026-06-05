Una donna è stata trovata rinchiusa in casa dal compagno per cinque giorni, senza poter uscire né utilizzare il telefono. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione e hanno trovato la donna in condizioni di isolamento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali abusi o motivazioni, ma si conferma che la donna era tenuta in isolamento per un periodo prolungato. La vicenda è attualmente sotto indagine.

Per cinque giorni sarebbe rimasta chiusa dentro casa, senza alcuna possibilità di comunicare con l’esterno e senza nemmeno il proprio telefono cellulare. Un incubo terminato soltanto grazie all’intervento dei carabinieri, allertati da una segnalazione arrivata al 112. A far scattare i soccorsi è stato un cittadino che, passando nei pressi di un’abitazione di Acerra, in provincia di Napoli, avrebbe sentito delle grida provenire da un appartamento situato al piano terra. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno immediatamente percepito che qualcosa non andava. Avvicinandosi all’ingresso dell’abitazione, ancora prima di bussare, hanno sentito una voce femminile provenire dall’interno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Donna rinchiusa in casa per giorni dal compagno: cosa subiva. La scoperta choc dei carabinieri

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