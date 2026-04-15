Donna vola giù dal terzo piano e muore | l’ipotesi choc dei carabinieri

Una donna è precipitata dal terzo piano durante la notte, perdendo la vita. Le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine che si sviluppa su più piste, senza escludere nessuna ipotesi. La scena è stata sottoposta a rilievi e si stanno ascoltando testimoni per ricostruire quanto accaduto. La vicenda rimane avvolta da molti interrogativi, mentre le autorità cercano di fare chiarezza sui dettagli.

Una caduta nella notte, ancora avvolta da molti interrogativi, e un’indagine che si muove su più fronti senza escludere alcuna possibilità. È il contesto in cui si inserisce la morte di una donna di 66 anni, di origini romene, trovata senza vita in via Logudoro a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando un uomo di 88 anni, proprietario dell’abitazione, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La donna, che da qualche tempo era ospite nella sua casa, è stata rinvenuta all’esterno dell’edificio. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Donna precipita dal terzo piano della sua abitazione a Selargius e muore: non si esclude ipotesi omicidioUna donna di 66 anni è precipitata dal terzo piano dell'abitazione nella quale viveva da qualche tempo a Selargius, nella città metropolitana di... Leggi anche: Cagliari, donna precipita da terzo piano e muore: non si esclude l’omicidio Si parla di: Auto vola giù nel burrone per 15 metri | quattro feriti e paura dopo l’impatto con un furgone; Torino scontro camion-moto | morto centauro 46enne.