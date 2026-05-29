Incidente sulla Campobasso-Foggia | donna morta dopo cinque giorni 7 sanitari indagati
Un'anziana di 82 anni di Campodipietra è deceduta cinque giorni dopo essere stata ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso a seguito di un incidente stradale sulla strada tra Campobasso e Foggia. Sette sanitari sono stati posti sotto indagine in relazione alla gestione del caso.
Un'anziana di 82 anni di Campodipietra è morta cinque giorni dopo essere stata ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito a un incidente stradale. Ora sette tra medici e operatori sanitari dello stesso nosocomio sono iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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