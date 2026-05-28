A Roma, una donna è stata sequestrata e violentata per circa tre giorni in un edificio occupato a Tor Cervara. Durante questo periodo, un gruppo di uomini avrebbe tenuto la donna prigioniera all’interno dell’edificio di via Cesare Tallone. In seguito, sono stati arrestati cinque uomini coinvolti nel caso. Le forze dell’ordine hanno condotto le indagini e portato a termine gli arresti. La donna è stata soccorsa e assistita.

Sarebbe rimasta prigioniera per circa tre giorni all’interno di un edificio occupato di via Cesare Tallone, nella zona di Tor Cervara, a Roma, subendo ripetute violenze da parte di un gruppo di uomini. Vittima una donna colombiana di 30 anni, riuscita a fuggire il 22 maggio scorso e a chiedere aiuto a un automobilista di passaggio. La donna, visibilmente sotto shock, ha raccontato quanto accaduto prima di essere accompagnata in ospedale, dove gli accertamenti medici avrebbero confermato le violenze sessuali subite. Blitz della polizia nel palazzo occupato. Dopo la denuncia sono immediatamente partite le indagini della polizia, coordinate dal commissariato Prenestino insieme ad altri reparti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, donna sequestrata e violentata per giorni in un palazzo occupato a Tor Cervara: cinque arresti

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Donna sequestrata, drogata e stuprata per 3 giorni in un casolare abbandonato a Roma: 5 fermi

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