Omicidio Vassallo | la richiesta per Ridosso è di 7 anni di carcere

La Procura di Salerno ha chiesto una pena di sette anni e quattro mesi di carcere per Romolo Ridosso, imputato nel procedimento per l’omicidio di Angelo Vassallo. Ridosso è accusato di aver partecipato a un concorso anomalo nell’omicidio, avvenuto diversi anni fa. La richiesta si inserisce nella fase processuale che si sta svolgendo davanti alla corte competente. La decisione finale sarà presa dal giudice in sede di sentenza.

? Cosa sapere La Procura di Salerno chiede 7 anni e 4 mesi per Romolo Ridosso.. L'imputato è accusato di concorso anomalo nell'omicidio di Angelo Vassallo.. La Procura di Salerno ha chiesto 7 anni e 4 mesi di reclusione per Romolo Ridosso nel processo che ricostruisce l’omicidio di Angelo Vassallo, avvenuto in un contesto legato al traffico di stupefacenti. Il dibattimento davanti al Gup del Tribunale di Salerno è entrato nella sua fase conclusiva. La richiesta arriva dalla pm Elena Guarino, la quale ha delineato il ruolo dell’imputato, accusato con rito abbreviato, all’interno delle dinamiche che hanno portato alla morte del sindaco pescatore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio Vassallo: la richiesta per Ridosso è di 7 anni di carcere Notizie correlate Nove anni di carcere per l’omicidio del giovane tunisino: la violenzaDue giovani condannati a nove anni di carcere per l'omicidio di Bader Eddine Essefi, il 19enne tunisino ucciso a calci e pugni nel quartiere Barca di... 24 anni di carcere per l’omicidio di Riva del Garda: la liteLa richiesta di 24 anni di carcere per Ion Gavrila, il compagno di Maria Rosca, ha riaperto una ferita ancora fresca a Riva del Garda. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Omicidio Vassallo, al via il processo per Romolo Ridosso, ex collaboratore di giustizia; Omicidio Vassallo, il figlio Antonio: Il reintegro del colonnello Cagnazzo nell’Arma lascia sconcerto; Omicidio Vassallo, al via il rito abbreviato per Romolo Ridosso: la Procura chiede sette anni e quattro mesi; Omicidio Vassallo: la Procura chiede oltre sette anni per Romolo Ridosso. Omicidio Vassallo: la Procura chiede oltre sette anni per Romolo RidossoSvolta nel processo per l'omicidio di Angelo Vassallo a Salerno: il PM Elena Guarino chiede 7 anni e 4 mesi per Romolo Ridosso. I dettagli sul movente legato alla droga ... infocilento.it Omicidio Vassallo, al via il rito abbreviato per Romolo Ridosso: la Procura chiede sette anni e quattro mesiÈ entrato nel vivo questa mattina, presso la cittadella giudiziaria di Salerno, il processo con rito abbreviato a carico di Romolo Ridosso, coinvolto ... ilmattino.it Liratv. . Omicidio Vassallo, chiesti 7 anni e 4 mesi per Ridosso "Udienza con rito abbreviato per l'ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #angeloVassallo #concorsoAnomalo #pmElenaGuarin - facebook.com facebook