Domenica al Museo regionale Accascina | ingresso gratuito

Da messinatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 7 giugno, l’ingresso al Museo regionale Accascina sarà gratuito grazie all’iniziativa Domenica al Museo promossa dal Ministero della Cultura.

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Grazie all'iniziativa  Domenica al Museo del Ministero della Cultura il  7 giugno anche al Museo regionale Accascina l'ingresso sarà gratuito.Si accederà al museo  dalle ore 09:00 alle 13:30, con ultimo ingresso consentito alle ore 12:30. E' necessario passare dalla biglietteria per ritirare il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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