Domenica al Museo regionale Accascina | ingresso gratuito

Grazie all'iniziativa Domenica al Museo del Ministero della Cultura il 7 giugno anche al Museo regionale Accascina l'ingresso sarà gratuito.Si accederà al museo dalle ore 09:00 alle 13:30, con ultimo ingresso consentito alle ore 12:30. E' necessario passare dalla biglietteria per ritirare il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Temi più discussi: Festa della Repubblica e Domenica al Museo ingresso gratuito nei musei statali il 2 e il 7 giugno 2026.; Musei e parchi gratuiti nella prima domenica del mese: cosa vedere in Sicilia il 7 giugno; Musei aperti nel ponte del 2 giugno in Toscana: il programma. Ed ecco gli orari delle aree archeologiche; Il 7 giugno 2026 è Domenica al Museo alla Reggia di Caserta.

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Torna la Domenica al Museo: gratis in monumenti e parchi archeologiciCancelli aperti in città e nel resto della regione. Tante le mostre proposte: dal Mann a Capodimonte e a Gallerie d’Italia ... napoli.repubblica.it

Catania, domenica al museo: i siti visitabili con biglietto ridotto o gratisDomenica 7 giugno torna l’iniziativa Domenica al Museo, con ingressi a tariffa ridotta nei siti museali gestiti dal Comune di Catania. L’Amministrazione, in collaborazione con la Direzione Cultura, ... lasicilia.it