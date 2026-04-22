Festa della Liberazione al Museo regionale Accascina | ingresso gratuito e orari apertura

Il Museo regionale Accascina di Messina sarà aperto sabato 25 aprile con ingresso gratuito, in occasione della Festa della Liberazione. L'iniziativa è promossa dalla Regione Siciliana e prevede la partecipazione di vari luoghi della cultura in tutta l'isola. Il museo sarà aperto durante questa giornata, offrendo l’opportunità di visitarlo senza costi. Gli orari di apertura non sono stati ancora comunicati.

Anche il Museo regionale Accascina di Messina aderirà all'iniziativa promossa dalla Regione Siciliana, con apertura e ingresso gratuito nei luoghi della cultura per sabato 25 aprile. Il Museo sarà aperto al pubblico ore 09:00-13:30 (ultimo ingresso 12:30) "I signori visitatori sono invitati.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Domenica al Museo Regionale Accascina con ingresso gratuitoTorna l' 1 febbraio l’iniziativa Domenica al Museo con l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; 25 aprile - Festa della Liberazione; 25 aprile - Festa della liberazione; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città. 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it La Festa della Liberazione al Parco di Segesta: visite guidate e laboratori di primaveraFesta della Liberazione a Segesta: complice l’ingresso gratuito nei siti della cultura, sabato 25 aprile (e poi il 3 maggio, prima domenica ... balarm.it 25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE Il Sindaco Luca Di Stefano invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del 25 Aprile, giornata simbolo dei valori di libertà, democrazia e pace. Quest’anno, per onorare degnamente la cerimonia, asc - facebook.com facebook