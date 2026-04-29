Domenica al Museo con ingresso gratuito e apertura straordinaria il Primo Maggio

Domenica si svolge l’iniziativa “Domenica al Museo”, promossa dal Ministero della Cultura, che permette l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Per il 2026, l’evento include anche un’apertura straordinaria e un ingresso gratuito il Primo Maggio. L’obiettivo è offrire al pubblico l’opportunità di visitare gratuitamente i luoghi culturali statali nelle giornate designate.

Proseguono gli appuntamenti del 2026 con “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Domenica 3 maggio i musei liguri aprono le porte al pubblico.Le visite si svolgeranno.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Domenica al Museo regionale Accascina con ingresso gratuito Ingresso gratuito al museo del basket nel giorno dell’apertura: come accreditarsiBologna, 2 aprile 2026 – Sabato 18 aprile, come annunciato, sarà inaugurato ufficialmente il Mubit, il museo del basket italiano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Eventi per bambini a Roma dal 1 al 3 maggio 2026 con Cicero in Rome; Musei civici Casa degli Umiliati; Primo maggio, apertura straordinaria dei musei più belli: quali visitare a Napoli e Campania; Musei aperti 25 aprile, 1 e 3 maggio 2026: dove si entra gratis e cosa sapere. Primo Maggio, i musei aperti in Toscana. E il 3 maggio si entra gratis: ecco doveEcco la guida provincia per provincia ai luoghi della cultura che saranno aperti per la festa dei lavoratori e gratuitamente la prima domenica del mese ... msn.com Cosa fare a Torino durante il ponte del Primo Maggio: musei gratis o a prezzi ridotti, le mostre e i grandi concerti jazzDal risparmio nei grandi musei cittadini agli eventi per lo Star Wars Day, ecco la guida completa per vivere il lungo ponte del Primo Maggio a Torino e provincia ... torinotoday.it Olbia, dopo anni di stop, torna il concertone del primo maggio – Il programma Si parte alle 10.30 con le attività per i bambini e le famiglie - facebook.com facebook Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon sono i conduttori del concertone del primo maggio 2026 #concertone #1maggio @primomaggioroma @ARISA_OFFICIAL @bigmamaalmic @pierspollon x.com