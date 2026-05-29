Ingresso gratuito al Parco Archeologico di Siponto il 2 giugno
Il 2 giugno il Parco Archeologico di Siponto sarà aperto gratuitamente al pubblico. Inoltre, il giorno prima, lunedì 1 giugno 2026, il parco offrirà un'apertura straordinaria con ingresso al prezzo normale. I visitatori potranno accedere alle aree archeologiche senza pagare il biglietto il giorno festivo, mentre l’apertura del giorno precedente sarà a pagamento.
Il Parco Archeologico di Siponto vi aspetta con un doppio appuntamento speciale Lunedì 1 Giugno 2026: apertura straordinaria con ingresso al consueto costo del biglietto. Martedì 2 Giugno 2026: in occasione della Festa della Repubblica, il Parco sarà ad ingresso gratuito. Orario di apertura: 10:30. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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