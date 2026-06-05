domenica 7 giugno oida sul palco con jovanotti amara e giovanni caccamo per destinazione pace a rondine

Notizia in breve

Domenica 7 giugno si terrà l’evento “Destinazione Pace” a Rondine, con la partecipazione di Oida, Jovanotti, Amara e Giovanni Caccamo sul palco. L’appuntamento è previsto per quella giornata e coinvolgerà diversi artisti. La data è stata comunicata dalla locale organizzazione, che ha annunciato anche gli altri protagonisti della manifestazione. L’evento si svolgerà in un luogo specifico della cittadina, senza ulteriori dettagli sui programmi o le modalità di accesso.