Domenica 7 giugno Oida sul palco con Jovanotti Amara e Giovanni Caccamo per Destinazione pace a Rondine
Domenica 7 giugno si terrà l’evento “Destinazione Pace” a Rondine, con la partecipazione di Oida, Jovanotti, Amara e Giovanni Caccamo sul palco. L’appuntamento è previsto per quella giornata e coinvolgerà diversi artisti. La data è stata comunicata dalla locale organizzazione, che ha annunciato anche gli altri protagonisti della manifestazione. L’evento si svolgerà in un luogo specifico della cittadina, senza ulteriori dettagli sui programmi o le modalità di accesso.
Arezzo, 5 giugno 2026 – Si avvicina l'appuntamento di domenica 7 giugno con “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre”, la festa finale di YouTopic Fest 2026 in programma a Rondine Cittadella della Pace, dov e OIDA Orchestra instabile di Arezzo suonerà con Lorenzo Jovanotti, Amara e Giovanni Caccamo. Sul palco dell’ Arena di Janine si succederanno tanti ospiti, da Folco Terzani ai giovani studenti di Rondine, accanto alla musica, protagonista della giornata, con le versioni sinfoniche di brani di Amara, Giovanni Caccamo e Lorenzo Jovanotti, che sarà poi protagonista anche con la sua band, come annunciato dallo stesso artista nell’invito video diffuso sui suoi canali social. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Oida con Jovanotti a Youtopic fest
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L’Orchestra Oida con Jovanotti, Amara e Caccamo sul palco di Youtopic Fest a RondineL’Orchestra Oida, proveniente da Arezzo, si prepara a esibirsi sul palco di Youtopic Fest a Rondine.
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AREZZO.7 GIUGNO. RONDINE CITTADELLA DELLA PACE. OIDA CON JOVANOTTI, AMARA E CACCAMO SUL PALCO DI YOUTOPIC FEST Sarà OIDA Orchestra Instabile di Arezzo www.oidarezzo.it ad accompagnare gli artisti di Destinazione Pace. Music facebook
Domenica 7 giugno Oida sul palco con Jovanotti, Amara e Giovanni Caccamo per Destinazione pace a RondineTra i brani eseguiti con Lorenzo Jovanotti anche Mi fido di te, in una versione speciale arrangiata per l’occasione dal Maestro Valter Sivilotti. La festa finale di YouTopic Fest inizia dalle 17 all ... lanazione.it