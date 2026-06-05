Domenica 7 giugno Oida sul palco con Jovanotti Amara e Giovanni Caccamo per Destinazione pace a Rondine

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 7 giugno si terrà l’evento “Destinazione Pace” a Rondine, con la partecipazione di Oida, Jovanotti, Amara e Giovanni Caccamo sul palco. L’appuntamento è previsto per quella giornata e coinvolgerà diversi artisti. La data è stata comunicata dalla locale organizzazione, che ha annunciato anche gli altri protagonisti della manifestazione. L’evento si svolgerà in un luogo specifico della cittadina, senza ulteriori dettagli sui programmi o le modalità di accesso.

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Arezzo, 5 giugno 2026  – Si avvicina l'appuntamento di domenica 7 giugno con “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre”, la festa finale di YouTopic Fest 2026 in programma a Rondine Cittadella della Pace, dov e OIDA Orchestra instabile di Arezzo suonerà con Lorenzo Jovanotti, Amara e Giovanni Caccamo. Sul palco dell’ Arena di Janine si succederanno tanti ospiti, da Folco Terzani ai giovani studenti di Rondine, accanto alla musica, protagonista della giornata, con le versioni sinfoniche di brani di Amara, Giovanni Caccamo e Lorenzo Jovanotti, che sarà poi protagonista anche con la sua band, come annunciato dallo stesso artista nell’invito video diffuso sui suoi canali social. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Oida con Jovanotti a Youtopic fest

Video Oida con Jovanotti a Youtopic fest

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