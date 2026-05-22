L’Orchestra Oida, proveniente da Arezzo, si prepara a esibirsi sul palco di Youtopic Fest a Rondine. La formazione sarà affiancata da artisti come Jovanotti, Amara e Caccamo, coinvolti nel progetto “Destinazione Pace”. La manifestazione si svolgerà il 22 maggio 2026 e vedrà l’orchestra accompagnare gli interpreti durante l’evento. La Oida Orchestra Instabile è conosciuta per le sue esibizioni e si esibirà in questa occasione in un contesto che unisce musica e messaggi di pace.

Arezzo, 22 maggio 2026 – Sarà OIDA Orchestra Instabile di Arezz o www.oidarezzo.it ad accompagnare gli artisti di “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre”, la grande festa finale di YouTopic Fest 2026, in programma domenica 7 giugno a Rondine Cittadella della Pace. L’evento vedrà la partecipazione di Lorenzo Jovanotti, insieme ad Amara, Giovanni Caccamo e tanti altri ospiti, in una serata di musica, parole e testimonianze dedicata ai giovani e alla pace. La partecipazione è possibile tramite prenotazione con donazione sulla piattaforma Rete del Dono - Destinazione Pace: https:www.retedeldono.itfesta-finale-youtopic, il ricavato sarà destinato alle borse di studio dei giovani della World House di Rondine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Orchestra Oida con Jovanotti, Amara e Caccamo sul palco di Youtopic Fest a Rondine

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Jovanotti a Rondine per lo YouTopic Fest 2026

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