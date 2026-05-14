Jovanotti Michele Serra Amara e Giovanni Caccamo a Rondine | come partecipare

Da arezzonotizie.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperte le prenotazioni per “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre”, evento che si svolgerà domenica 7 giugno a Rondine Cittadella della Pace. La manifestazione è la conclusione di YouTopic Fest 2026 e vedrà la partecipazione di artisti come Jovanotti, Michele Serra, Amara e Giovanni Caccamo. L’evento prevede un momento di musica e interventi pubblici e si terrà nell’ambito della cittadella dedicata alla promozione della pace.

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Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre”, la grande festa finale di YouTopic Fest 2026 in programma domenica 7 giugno a Rondine Cittadella della Pace.Un appuntamento che unirà musica, parole, testimonianze e partecipazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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