Jovanotti Michele Serra Amara e Giovanni Caccamo a Rondine | come partecipare

Sono aperte le prenotazioni per “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre”, evento che si svolgerà domenica 7 giugno a Rondine Cittadella della Pace. La manifestazione è la conclusione di YouTopic Fest 2026 e vedrà la partecipazione di artisti come Jovanotti, Michele Serra, Amara e Giovanni Caccamo. L’evento prevede un momento di musica e interventi pubblici e si terrà nell’ambito della cittadella dedicata alla promozione della pace.

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