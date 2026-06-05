domenica 7 alle 10.00 il tc padova in casa gioca l' ultima gara della regular season di b2 femminile

Notizia in breve

Domenica alle 10 il Tc Padova giocherà l’ultima partita della regular season di B2 femminile, in casa. La squadra è a riposo, mentre il Plebiscito ha vinto l’altro derby Veneto. Questa giornata deciderà la posizione in classifica per i playoff e i playout. La partita si svolgerà sul campo del Tc Padova, senza altre gare in programma.