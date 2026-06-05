domenica 7 alle 10.00 il tc padova in casa gioca l' ultima gara della regular season di b2 femminile
Domenica alle 10 il Tc Padova giocherà l’ultima partita della regular season di B2 femminile, in casa. La squadra è a riposo, mentre il Plebiscito ha vinto l’altro derby Veneto. Questa giornata deciderà la posizione in classifica per i playoff e i playout. La partita si svolgerà sul campo del Tc Padova, senza altre gare in programma.
Con il Tc Padova a riposo ed il Plebiscito che fa suo l’altro derby Veneto, l’ultima giornata di gare serve a definire la griglia play off e play out. Fermo restando il primo posto attuale del Tc Padova che, giocando con il fanalino Trento dovrebbe portare a casa i 3 punti senza grossi patemi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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