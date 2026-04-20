L' ultima giornata della regular season del campionato veneto di serie C vede ai play off Tc Padova

Nell'ultima giornata della regular season del campionato veneto di serie C, sei squadre padovane si sono sfidate nei match di tennis. La quinta giornata ha concluso le gare di qualificazione, determinando le squadre che accederanno ai playoff. Gli incontri si sono svolti nel rispetto del calendario e hanno definito la classifica finale prima delle fasi successive della competizione.

Gli esiti della 5^ giornata del campionato di tennis della serie C, ultima della regular season che vedeva impegnate ben 6 squadre padovane. Risultati in via di omologazione da parte della Commissione gare della Fitp. L’ultima giornata premia soltanto la formazione maschile del Tc Padova (in.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate La Top Spin Messina perde a Sassari nell’ultima giornata della regular seasonIn una sfida ininfluente ai fini della classifica finale della regular season, la Top Spin Messina WatchesTogether ha ceduto 3-1 in casa del... Serie A, per Reggio BiC ultima di regular season vs Briantea CantùUltimo atto della regular season per la Reggio BiC, che sabato 18 aprile alle ore 15:30 scenderà in campo tra le mura amiche del Palacalafiore per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tennis serie C, i verdetti della quinta e ultima giornata: tutti i risultati; Si chiama Seghetti l'angelo custode di Breda: il Padova vince e vede la salvezza; Ultima giornata di A1: in anticipo, sabato alle 14.30, l'Unicusano Livorno renderà visita al VII Rugby Torino; Il Padova si rialza sotto il muro biancoscudato della nuova Curva Sud. L'ultima giornata della regular season del campionato veneto di serie C vede ai play off Tc PadovaNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi Gli esiti della 5^ giornata del ... padovaoggi.it Padova-Reggiana 1-0: Seghetti decide al 35’ della ripresaDiretta di Padova-Reggiana di Domenica 19 aprile 2026: Seghetti entra e firma il gol decisivo. Gara intensa, ospiti pericolosi nel primo tempo ma i biancoscudati crescono e trovano il successo ... calciomagazine.net IL DELITTO/ Marco Cossi, 48 anni, è la vittima dell’omicidio in via dei Colli a Padova. Originario di Latisana, viveva con la madre a Selvazzano (Padova). Lavorava nel settore della logistica: era incensurato - facebook.com facebook Delitto a Padova: un uomo morto in strada, è stato colpito con un’arma da taglio x.com