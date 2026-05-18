Nel derby veneto della B2 di tennis femminile le girls del Tc Padova con il Cerea confezionano un poker

Nel match di tennis femminile di serie B2 tra il Tc Padova e il Cerea, la squadra padovana ha ottenuto una vittoria per 4-0. Con questa vittoria, il Tc Padova si è posizionato al primo posto nel girone, condividendo la testa della classifica con il squadra di Sassuolo. Entrambe le formazioni sono in parità anche nello scontro diretto, che si è concluso con un risultato analogo. La partita si è svolta nel contesto del campionato di serie B2, con risultati che hanno modificato le posizioni in classifica.

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