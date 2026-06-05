DNA sintetico | necessario per lo sviluppo scientifico ma potenzialmente pericoloso Cosa c’entra l’IA?

Notizia in breve

Il DNA sintetico, prodotto artificialmente, viene utilizzato in diversi ambiti scientifici. Può servire a fini di ricerca, sviluppo di terapie o miglioramenti genetici. Tuttavia, il suo impiego solleva preoccupazioni legate alla sicurezza e al possibile uso improprio. Recentemente si è parlato anche del ruolo dell'intelligenza artificiale nel processo di produzione e monitoraggio di questo materiale. La questione riguarda sia i benefici sia i rischi associati alla manipolazione del DNA sintetico.