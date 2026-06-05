DNA sintetico | necessario per lo sviluppo scientifico ma potenzialmente pericoloso Cosa c’entra l’IA?

Da metropolitanmagazine.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il DNA sintetico, prodotto artificialmente, viene utilizzato in diversi ambiti scientifici. Può servire a fini di ricerca, sviluppo di terapie o miglioramenti genetici. Tuttavia, il suo impiego solleva preoccupazioni legate alla sicurezza e al possibile uso improprio. Recentemente si è parlato anche del ruolo dell'intelligenza artificiale nel processo di produzione e monitoraggio di questo materiale. La questione riguarda sia i benefici sia i rischi associati alla manipolazione del DNA sintetico.

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Il DNA sintetico, cioè materiale genetico prodotto artificialmente, può essere impiegato per molteplici scopi di obiettiva utilità. La possibilità di ordinare online, sommata alla potenza dell’IA, sapendo di poterlo ricevere in qualunque parte del mondo, può contribuire a tempi ridotti per creare vaccini o sviluppare farmaci. Tuttavia, la semplificazione di questo passaggio e la presenza dell’IA sempre più potente, potrebbe porre le basi per rischi potenziali di grande portata. Le principali Big Tech, quindi, hanno congiuntamente chiesto al Congresso degli Stati Uniti di attenzionare le lacune di sicurezza attualmente presenti per evitare problemi su larga scala. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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