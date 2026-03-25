Laura Salvi incarico strategico per lo sviluppo scientifico di AstraZeneca

AstraZeneca ha annunciato la nomina di Laura Salvi come responsabile dell’area Medical CVRM, che si occupa di cardiovascolare, renale e metabolico. Salvi sarà incaricata di coordinare le attività scientifiche e di sviluppo nel settore, con l’obiettivo di rafforzare le strategie dell’azienda in queste aree terapeutiche. La nomina si inserisce in un contesto di espansione delle iniziative dell’azienda nel campo della ricerca e dell’innovazione.

Edilizia 4.0, soluzioni resilienti e low carbon: Stress e Federico II lanciano il progetto “Multicare” L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana AstraZeneca nomina Laura Salvi Medical Area Head CVRM, affidandole la guida dell’area dedicata a cardiovascolare, renale e metabolico. Una decisione che si inserisce nel contesto di un potenziamento delle attività scientifiche del gruppo. Salvi proviene da Novo Nordisk, dove ha lavorato per oltre otto anni ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, tra cui Head of Medical Affairs, Medical Director Obesity & NASH e CMR Associate Director & Obesity Medical Manager. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati La Corte d’Appello di Caltanissetta chiede che Niscemi diventi centro strategico per lo sviluppo nazionaleLa Corte d’Appello di Caltanissetta ha lanciato un appello di rilievo nazionale, proponendo Niscemi come polo strategico per lo sviluppo del Paese. Leggi anche: Alberto Valentini, incarico strategico nel management di Volkswagen Group Italia