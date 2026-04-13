Ex Silos il nodo dello Stretto | Sviluppo sì ma con metodo scientifico e regole europee

L'area degli ex silos nel cuore dello Stretto di Messina rappresenta un punto centrale di discussione tra amministratori e esperti. La questione riguarda la possibilità di sviluppare il sito seguendo criteri scientifici e nel rispetto delle normative europee. Non si tratta di un conflitto tra costruzioni e ambiente, ma di una verifica sulla maturità delle procedure di pianificazione e regolamentazione dell’uso del territorio.

Non è uno scontro tra cemento e natura, ma una prova di maturità amministrativa. Sul futuro dell’area ex silos granai, nel cuore dello Stretto di Messina, il dibattito si alza di livello e chiama in causa norme europee, metodo scientifico e pianificazione integrata. A rilanciare è.🔗 Leggi su Messinatoday.it

L’intesa a un passo dall’apocalisse: cosa è successo tra Usa e Iran e il nodo dello Stretto di HormuzDal rischio concreto di una guerra totale a una tregua raggiunta all’ultimo minuto.

Oggi il ‘campo stretto’ ha elevato la prudenza a metodo. Ma questa non è tattica: è debolezzadi Paolo Gallo C’è un vizio antico che torna a infestare la politica italiana: l’ambiguità elevata a metodo, la prudenza trasformata in alibi, il...