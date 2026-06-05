DMED 2026 a Napoli torna il salone della Dieta Mediterranea
Dal 11 al 13 giugno 2026, la Stazione Marittima di Napoli accoglierà il DMED 2026, il salone dedicato alla Dieta Mediterranea. L’evento prevede esposizioni, incontri e conferenze sulla tradizione alimentare mediterranea, con spazi dedicati a produttori, chef e ricercatori. La struttura sarà aperta al pubblico e alle aziende interessate a promuovere e condividere pratiche e prodotti tipici della dieta mediterranea.
Tempo di lettura: 6 minuti Dall’11 al 13 giugno 2026 la Stazione Marittima di Napoli ospiterà la quinta edizione del DMED – Salone della Dieta Mediterranea, evento ideato e organizzato dal Consorzio EDAMUS, realtà senza scopo di lucro che riunisce organizzazioni di produttori e imprese provenienti da tutta Italia. Affacciata sul Golfo di Napoli e al centro delle rotte del Mediterraneo, la Stazione Marittima farà da cornice a tre giornate dedicate alla promozione della Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità e considerata a livello internazionale uno dei modelli più efficaci per promuovere salute, sostenibilità, qualità della vita e coesione sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Intervista a Loredana Parisi, coordinatrice DMED-Salone della Dieta Mediterranea
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Salone della Dieta Mediterranea DMED 11-12-13 giugno Stazione Marittima - Napoli INGRESSO GRATUITO ore 15:00 - 22:00 Sfoglia il programma: https://tinyurl.com/2kb5p48w . . . #dmed26 #salonedietamediterranea #dietamediterranea facebook
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