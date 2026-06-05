dmed 2026 a napoli torna il salone della dieta mediterranea

Notizia in breve

Dal 11 al 13 giugno 2026, la Stazione Marittima di Napoli accoglierà il DMED 2026, il salone dedicato alla Dieta Mediterranea. L’evento prevede esposizioni, incontri e conferenze sulla tradizione alimentare mediterranea, con spazi dedicati a produttori, chef e ricercatori. La struttura sarà aperta al pubblico e alle aziende interessate a promuovere e condividere pratiche e prodotti tipici della dieta mediterranea.