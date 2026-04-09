Meloni Paolo Capone Leader UGL Bene annuncio misure di contrasto a lavoro povero

Il leader dell’UGL ha espresso soddisfazione per le recenti iniziative del Governo volte a migliorare le condizioni dei lavoratori, con un focus particolare su chi si trova in situazioni di maggiore vulnerabilità. Durante un intervento pubblico, ha commentato le nuove misure di contrasto al lavoro povero, sottolineando l’impegno delle istituzioni nel rafforzare le tutele e migliorare la stabilità occupazionale. La discussione si inserisce nel quadro delle politiche di tutela sociale e del mercato del lavoro.

“L’UGL valuta positivamente l’impegno del Governo nel rafforzare le tutele dei lavoratori, con particolare attenzione a chi si trova in condizioni di maggiore vulnerabilità. Guardiamo con favore all’annuncio di nuove misure che saranno adottate nel prossimo Consiglio dei Ministri del Primo Maggio, proprio per contrastare il fenomeno del lavoro povero. In questo quadro, riteniamo significativi gli interventi adottati finora per salvaguardare il potere d’acquisto e alleggerire il carico fiscale: il taglio del cuneo fiscale, la riduzione dell’Irpef, la tassazione agevolata sui premi di produttività, l’innalzamento del regime forfettario per i lavoratori autonomi e l’aumento delle pensioni minime. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni, Paolo Capone, Leader UGL “Bene annuncio misure di contrasto a lavoro povero” Iran, Paolo Capone, Leader UGL: “È indispensabile adottare misure preventive per tutelare famiglie, lavoratori e sistema produttivo”"Destano forte preoccupazione le possibili ricadute economiche e sociali dell’attacco congiunto condotto da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Paolo Capone (Leader UGL): “Necessarie scelte condivise e partecipazione, per rafforzare tutele dei lavoratori”“Il tema dei salari richiede scelte condivise, da costruire all'interno di un quadro istituzionale solido, basato sul ruolo cardine della... Argomenti più discussi: Lavoro, Paolo Capone, Leader UGL: Industria e Difesa: una riconversione strategica per la sicurezza nazionale; Energia Paolo Capone Leader UGL No a nuovi lockdown da Bruxelles strategia suicida Riformare subito il Patto di Stabilità. Meloni. Paolo Capone, leader UGL: Favorevoli a nuovo patto sociale per rilanciare crescita e occupazioneAccogliamo con favore le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla volontà di dare strutturalità e continuità pluriennale ai provvedimenti per la crescita, una scelta fondamentale per ... ilgiornale.it Paolo Capone, Leader UGL sull’Energia : No a nuovi lockdown, da Bruxelles strategia suicida. Riformare subito il Patto di StabilitàLe indicazioni che arrivano da Bruxelles in materia di austerità energetica appaiono del tutto inadeguate e rischiano di trasformarsi in una vera e propria strategia suicida per l’economia europea. L ... meridiananotizie.it Paolo Capone, Segretario Nazionale UGL, ha inaugurato la nuova sede Sindacale in via Lazise alle Golosine. Oltre a varie autorità istituzionali, invitate da Alberto Pietropoli, responsabile UTL di Verona, era presente Stefano Cavedagna, parlamentare Europ - facebook.com facebook