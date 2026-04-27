Dl Lavoro incentivi a chi eroga salario giusto

Il decreto legge sul lavoro prevede incentivi destinati alle imprese che assumono con contratti a salario giusto. Le misure saranno discusse nel Consiglio dei ministri previsto per domani. La legge introduce nuove modalità di sostegno alle aziende, con l’obiettivo di favorire l’occupazione stabile e di qualità. Le norme sono state preparate per offrire un incentivo concreto a chi applica contratti con retribuzioni ritenute adeguate.

Gli incentivi per l’occupazione contenuti nel Dl Lavoro, che approda domani in Cdm, verranno erogati alle aziende che applicano un «salario giusto», ovvero il trattamento economico definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dai sindacati «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Si tratta, viene riferito, di un intervento da 900 milioni di euro, con l’obiettivo di arrivare ad 1 miliardo. L’ipotesi di lavoro dell’esecutivo sarebbe quella di procedere per via decreto, per non rischiare possibili rilievi su alcune misure. Il testo, proposto dalla ministra del Lavoro Marina Calderone,...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dl Lavoro, incentivi a chi eroga "salario giusto" Working for Elon Musk vs. Carlos Ghosn | MotoMan Podcast #015 Notizie correlate Dl Lavoro, incentivi alle aziende che applicano un "salario giusto"Si tratta, viene riferito, di un intervento da 900 milioni di euro, con l'obiettivo di arrivare a 1 miliardo. Decreto lavoro 1 maggio: incentivi vincolati al salario giusto. Il governo sceglie la via dei contrattiRoma, 27 aprile 2026 – La bozza del decreto Primo maggio non introduce una soglia legale unica di retribuzione, ma rafforza il ruolo dei contratti... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dl Lavoro, incentivi alle aziende che applicano un salario giusto; Decreto Primo Maggio: incentivi a chi assume, lotta al caporalato, più tutele ai rider; Dl 1° maggio, ecco i bonus 2.0 per donne, giovani e Zes Unica; Bonus Giovani, Donne, ZES: cosa cambia dal 30 aprile. Lavoro: Dl domani in Cdm, incentivi a chi dà salari giustiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it IL PUNTO = Dl Lavoro, incentivi a chi eroga salario giustoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it "Salve onorevole buona serata volevo congratularmi con lei per il vostro lavoro impegno e dedizione alla nostra città, vi seguo e vedo personaggi assurdi e privi di educazione senso civico per il prossimo e per le istituzioni veramente un degrado una città com - facebook.com facebook Sicurezza sul lavoro: la Cisl rilancia l'impegno su prevenzione, formazione e buone pratiche. Riuniti a Marghera 250 rappresentanti dei lavoratori alla vigilia della "Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro". x.com