Meloni sul decreto Lavoro | Niente incentivi per chi non paga un salario giusto Aumenti in busta paga e contratti pirata | cosa ha detto la premier – Il video

Dopo il Consiglio dei ministri, la premier ha tenuto una conferenza stampa per illustrare il nuovo decreto sul Lavoro approvato dall'esecutivo. Durante l'incontro, ha affermato che il governo non prevede incentivi per le aziende che non pagano un salario giusto. Ha anche parlato di aumenti in busta paga e di contratti pirata, senza entrare nel dettaglio delle misure adottate o delle sanzioni previste.

La premier Giorgia Meloni si è presentata in conferenza stampa, dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il nuovo decreto sul Lavoro. La presidente del Consiglio ha scelto di illustrare in prima persona il nuovo provvedimento a pochi giorni dal Primo Maggio, dedicandolo agli «italiani che ogni giorno contribuiscono con il loro lavoro per fare grande la nostra nazione». Previsto un miliardo stanziato per il rinnovo degli incentivi all’assunzione, ha spiegato la premier, ma riservati solo a chi rispetta i margini di un «salario giusto». Cuneo fiscale strutturale: «Mille euro in più per chi guadagna 32mila euro». A proposito del taglio del cuneo contributivo, Meloni ha ricordato che quando il governo si è insediato, era in vigore una misura provvisoria in scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.🔗 Leggi su Open.online

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