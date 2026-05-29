Sarah Borruso ex di Alberto Genovese | Dietro le cronache e le etichette mediatiche ci sono esseri umani Ho conseguito una laurea con lode in Psicologia e sono a un passo dall’abilitazione Per me è la prova che anche dopo essersi persi ci si può ritrovare e costruire qualcosa di nuovo

Da vanityfair.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prima ci sono state pagine su giornali, titoli dappertutto, una vicenda giudiziaria, due processi penali. Una condanna a un anno per avere collaborato a una tentata violenza sessuale, poi riconvertita a un anno di lavoro di pubblica utilità al Comune di Roma. Per Genovese, il capitolo giudiziario si è invece concluso con condanna definitiva a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per detenzione e cessione di stupefacenti e per i due episodi di violenza sessuale commessi ai danni di una 18enne nell'attico Terrazza Sentimento (ottobre 2020) e di una 23enne a Villa Lolita a Ibiza (luglio 2020) in cui entrambe le giovani sarebbero state stordite con un mix di droghe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Sarah Borruso, ex di Alberto Genovese: «Dietro le cronache e le etichette mediatiche ci sono esseri umani. Ho conseguito una laurea con lode in Psicologia e sono a un passo dall’abilitazione. Per me è la prova che, anche dopo essersi persi, ci si può ritrovare e costruire qualcosa di nuovo»
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