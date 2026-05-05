Cassano altra bordata a Inzaghi | Se l’Inter lo richiama può ancora perdere questo Scudetto! Qualcosa può sempre succedere con lui

Dopo la vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter, l’ex calciatore ha nuovamente criticato l’attuale allenatore, sostenendo che un eventuale ritorno in squadra potrebbe mettere a rischio il titolo. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di discussioni aperte sulla gestione tecnica della squadra e sulla possibilità di cambiamenti in panchina. La polemica si aggiunge alle tensioni già presenti nel mondo del calcio italiano.

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