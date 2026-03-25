Università telematiche per docenti | master GPS 60 CFU e abilitazione a confronto con UniComparait

Le università telematiche offrono diversi percorsi formativi rivolti ai docenti, tra cui master per il punteggio GPS, percorsi abilitanti da 60 CFU e corsi di laurea online. La varietà delle proposte rende complesso il confronto tra le offerte disponibili, che si differenziano sia per durata che per requisiti richiesti. La scelta tra questi percorsi dipende dalle specifiche esigenze dei singoli educatori.

Master per punteggio GPS, percorsi abilitanti da 60 CFU e corsi di laurea online: l’offerta delle università telematiche per i docenti è ampia ma difficile da confrontare. UniCompara.it raccoglie in un’unica piattaforma master, costi e percorsi di tutti gli 11 atenei riconosciuti dal MUR. Per i docenti che vogliono migliorare il proprio punteggio in graduatoria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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