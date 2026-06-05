Disperso sull’Everest per sei giorni la famiglia lo dava per morto e aveva già organizzato i riti funebri | Dawa Sherpa trovato vivo mentre si trascinava al campo base

Dawa Sherpa, disperso sull’Everest da sei giorni, è stato trovato vivo mentre camminava verso il campo base. Le squadre di soccorso non erano riuscite a rintracciarlo e la famiglia aveva già avviato le procedure funebri.

Lo avevano dato per morto. Le squadre di soccorso non erano riuscite a trovarlo e la sua famiglia aveva già organizzato i riti funebri. Invece Dawa Sherpa, guida alpina nepalese di 52 anni, era ancora vivo. È stato ritrovato giovedì mattina sulle pendici dell’Everest mentre, stremato, cercava di raggiungere il campo base strisciando sulla neve dopo quasi una settimana trascorsa da solo in alta quota. L’uomo era scomparso il 29 maggio durante la discesa dalla montagna più alta del mondo. Stava accompagnando un alpinista polacco quando, per ragioni ancora da chiarire, non è più riuscito a ricongiungersi con il resto della spedizione. Il cliente era rientrato al campo base, lui no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Temi più discussi: Everest, ritrovato vivo Dawa Sherpa. Era disperso sopra il campo 3; Disperso sull'Everest, tutti lo credono morto: Stamattina è arrivato qui vivo, strisciando verso il campo base; Uno sherpa nepalese, disperso sull’Everest da quasi una settimana, è stato trovato vivo; Dawa Sherpa ritrovato vivo, era disperso sull’Everest da 7 giorni.

Everest Live - Ben Ayers riporta su Hillary Dawa Sherpa reddit

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