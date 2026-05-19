Dato per morto in ospedale si risveglia alle pompe funebri | 88enne ha rischiato di essere sepolto vivo in Brasile

Un uomo di 88 anni, ricoverato in un ospedale di San Paolo per problemi respiratori, è stato dichiarato morto da una dottoressa. Successivamente, è stato portato alle pompe funebri per i preparativi funebri, ma si è risvegliato durante il trasporto. La famiglia ha riferito che l’uomo aveva mostrato segni di vita prima di essere dichiarato deceduto, e ora si trova sotto cure intensive in un altro ospedale. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione delle certificazioni di morte.

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