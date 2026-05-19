Dato per morto in ospedale si risveglia alle pompe funebri | 88enne ha rischiato di essere sepolto vivo in Brasile
Un uomo di 88 anni, ricoverato in un ospedale di San Paolo per problemi respiratori, è stato dichiarato morto da una dottoressa. Successivamente, è stato portato alle pompe funebri per i preparativi funebri, ma si è risvegliato durante il trasporto. La famiglia ha riferito che l’uomo aveva mostrato segni di vita prima di essere dichiarato deceduto, e ora si trova sotto cure intensive in un altro ospedale. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione delle certificazioni di morte.
Un uomo di 88 anni ha rischiato di essere sepolto vivo in Brasile. Ricoverato ad un ospedale di San Paolo per gravi problemi respiratori, una dottoressa ne ha certificato il decesso. L'anziano ha però ricominciato a muoversi mentre stavano preparando le operazioni per il funerale. La polizia ha avviato un'indagine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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