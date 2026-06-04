Disperso sull' Everest tutti lo credono morto | Stamattina è arrivato qui vivo strisciando verso il campo base

Dawa Sherpa, guida nepalese sull’Everest scomparsa da sei giorni sopra il campo tre, è stato trovato vivo questa mattina, dopo essere arrivato al campo base strisciando. La sua scomparsa aveva generato preoccupazioni e si credeva fosse deceduto. Sherpa non aveva più contatti con i soccorritori dal momento della scomparsa. La sua condizione non è stata ancora comunicata ufficialmente.

Di lui non si avevano più notizie da sei giorni. Tutti hanno temuto il peggio. E invece è una storia di sopravvivenza a lieto fine quella di Dawa Sherpa, una guida all'arrampicata nepalese scomparsa sopra il campo tre del monte Everest dalla scorsa settimana. L'uomo è stato ritrovato vivo. 🔗 Leggi su Today.it

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Hanno tentato di scalare lEverest: tutti e tre morti in modi spaventosi

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