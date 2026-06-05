Un sceneggiatore è stato licenziato da Disney dopo aver avuto uno scontro con i lettori sui social media. La decisione è stata presa dalla redazione, senza ulteriori dettagli ufficiali, e si ipotizza che i post pubblicati dall’autore abbiano influito sulla scelta. La comunicazione ufficiale non ha fornito motivazioni specifiche relative alla rottura del rapporto. La vicenda riguarda un episodio recente e ha suscitato attenzione nel settore.

Perché la redazione ha deciso di interrompere il rapporto con Gagnor?. Come hanno influito i post sui social media sulla decisione aziendale?. Quali rischi corre la libertà creativa degli autori dopo questo precedente?. Chi sono i nuovi sceneggiatori che stanno cambiando la linea editoriale?.? In Breve Gagnor ha collaborato per 23 anni con oltre 300 storie scritte.. L'azienda ha comunicato la fine del rapporto professionale all'inizio di maggio.. Il direttore Alex Bertani ha pubblicato una lettera di chiarimento il 3 giugno.. Altri autori allontanati dal settore sono Sergio Cabella e Massimiliano Valentini..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disney: sceneggiatore licenziato dopo lo scontro con i lettori

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