Roberto Gagnor, sceneggiatore di Topolino da 23 anni, è stato licenziato dopo aver fatto una battuta su Paperinik. La decisione è stata presa in seguito alle critiche ricevute dai lettori. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo del fumetto, senza che siano stati comunicati dettagli sulle motivazioni ufficiali del licenziamento. Gagnor aveva lavorato a numerosi episodi e storie di Topolino prima della sua sospensione.

Roberto Gagnor, storico sceneggiatore di Topolino, non collaborerà più con il settimanale Disney dopo essere stato “licenziato” in seguito a una polemica nata sui social per alcune battute rivolte a una parte dei fan di PK–Paperinik. L’autore aveva definito alcuni lettori “irrilevanti” e “bisognosi di crescere”, una condotta che è stata giudicata irrispettosa dal direttore del giornale. Roberto Gagnor “licenziato” da Topolino Dopo oltre vent’anni di storie pubblicate e circa 300 sceneggiature firmate, si interrompe la collaborazione tra Roberto Gagnor e Topolino. Lo sceneggiatore torinese, classe 1977, autore di alcune delle storie Disney più apprezzate degli ultimi anni, ha raccontato di essere stato allontanato dalla redazione dopo una polemica nata sui social network attorno a PK, la celebre versione futuristica di Paperinik. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberto Gagnor sceneggiatore di Topolino licenziato per una battuta su Paperinik e le critiche ai lettori

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Caso Roberto Gagnor e Topolino: vi spiego cosa sta succedendo (Parla un ex Disney)

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Chi è Roberto Gagnor, sceneggiatore allontanato dal settimanale TopolinoRoberto Gagnor, sceneggiatore noto per il suo lavoro su Topolino per oltre vent’anni, è stato recentemente allontanato dal settimanale.

Temi più discussi: Il direttore di Topolino replica all’autore allontanato per le critiche ai fan: I lettori vanno rispettati; Allontanato per una battuta su Paperinik. Il caso Gagnor scuote il mondo dei fumetti; Un autore di Topolino dice di aver perso il lavoro per una polemica con i fan; Salone Internazionale del Libro di Torino 2026.

Si chiude dopo oltre vent’anni la collaborazione tra lo sceneggiatore Roberto Gagnor e Topolino. Ad annunciarlo è stato lo stesso autore attraverso i propri canali social, dove ha spiegato che la decisione sarebbe stata presa dal direttore del settimanale, Alex x.com

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