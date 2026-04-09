Questa mattina in Toscana si sono verificati numerosi disagi sulla rete stradale e autostradale. In particolare, sull'A1 e sulla FiPiLi si sono registrati incidenti e veicoli in avaria, che hanno causato lunghe code e rallentamenti in vari punti strategici. La circolazione è stata fortemente influenzata da questi eventi, creando disagi significativi per gli automobilisti in transito.

Firenze, 9 aprile 2026 – Mattina difficile per la viabilità. Tra incidenti, veicoli in avaria e traffico intenso si registrano lunghe code e rallentamenti in più punti strategici della rete stradale e autostradale toscana. https:www.lanazione.itcronacaryanair-taglia-collegamenti-ecco-gli-aeroporti-coinvolti-b220lwvm A1 verso Bologna, incidente e 5 chilometri di coda. Viabilità complicata in A1: la situazione più critica si registra in direzione Bologna, dove un incidente ha provocato fino a 5 chilometri di coda nel tratto compreso tra Firenze Scandicci e il bivio per la Variante. A1 verso Roma, lunghe code dopo Firenze Nord. Disagi anche in direzione opposta: verso Roma si segnalano altri 4 chilometri di coda, tra Firenze Nord e Firenze Impruneta, a causa delle operazioni di ripristino dopo un incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Traffico caos in A1 e FiPiLi: incidenti e lunghe code, mattina di disagi

Incidente, auto ribaltata in FiPiLi. Traffico in tilt, lunghe code verso FirenzeEmpoli, 4 febbraio 2026 – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 febbraio, lungo la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

Tre incidenti in tangenziale a Milano: lunghe code (anche di 5 km) e traffico bloccatoTraffico bloccato lungo la Tangenziale Ovest di Milano, A50, a causa di tre incidente avvenuti nell'arco di un'ora e mezza.

Temi più discussi: Caos in A1: 10 chilometri di coda per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola; Traffico caos in A1 e FiPiLi: incidenti e lunghe code, mattina di disagi; Tir in fiamme sull’A1, traffico bloccato al km 577: intervento dei Vigili del Fuoco; Frana a Petacciato, chiuso tratto della A14: lunga coda tra Poggio Imperiale e Termoli.

Autostrada A1: coda di 5 km per incidente tra Reggio Emilia e ParmaIncidente Autostrada A1 oggi: situazione traffico in tempo reale, coda di 5 km tra Reggio Emilia e Parma. Scopri i percorsi alternativi. sicurauto.it

Incidente A1 oggi: 8 km di coda tra Anagni e Roma sud verso FirenzeIncidente autostrada A1 oggi: situazione traffico in tempo reale, coda di 8 km tra Anagni e Dir. Roma sud. Scopri i percorsi alternativi. sicurauto.it

UnoTv Web. . Costiera Amalfitana, Pasquetta di traffico e caos: Autisti di bus aggrediti. Rabbia e paura Una vicenda che lascia tutti l’amaro in bocca si è verificata nel giorno di Pasquetta in Costiera Amalfitana. Una costiera molto popolata e ricca di visitatori e t - facebook.com facebook

Cancellazioni e ritardi, traffico ferroviario nel caos x.com