Terni traffico e cantieri disagi senza tregua | code anche il giorno dopo Pasquetta lungo la E45

Dopo il ponte di Pasquetta, il traffico lungo la E45 in provincia di Terni rimane intenso a causa di cantieri aperti. Le code si formano ancora, creando disagi agli automobilisti anche nei giorni successivi alle festività. La presenza di lavori in corso si combina con l’afflusso di veicoli, prolungando le difficoltà alla circolazione. La situazione persiste nonostante le ore diurne e le condizioni di traffico già note.

Anche i giorni successivi alle feste la situazione del traffico dovuto ai lavori in provincia di Terni non è migliorata. Infatti, anche martedì 7 aprile si è aperto all’insegna di nuovi disagi lungo il raccordo Terni-Orte-Civitavecchia e sulla E45, dove i cantieri continuano a condizionare pesantemente la viabilità. Particolarmente critica la situazione all’altezza degli svincoli di San Gemini in direzione Perugia, dove i lavori in corso hanno provocato lunghe code e rallentamenti sia in mattinata che nel pomeriggio. Criticità segnalate anche nel tratto compreso tra le uscite di Amelia e Narni Scalo, dove, sempre a causa dei cantieri, si sono formate file in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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