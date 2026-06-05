Dipendenti dal gioco d’azzardo La Caritas scende in campo

Nel 2025, in provincia di Como, sono stati scommessi 3,3 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi online. La Caritas interviene per affrontare il problema dei dipendenti dal gioco d’azzardo, che coinvolge un numero crescente di persone. La cifra totale evidenzia l’entità dell’attività di scommessa nella regione. Non sono stati forniti dettagli sulle misure adottate o sul numero di persone coinvolte.

Il gioco d’azzardo è un’emergenza dannatamente seria in provincia di Como dove solo nel 2025 sono stati giocati ben 3,3 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi attraverso le piattaforme online. Nel capoluogo Como la cifra tocca i 315 milioni di euro, seguita da Cantù con 88 milioni, Erba con 47 milioni e Olgiate Comasco con 44 milioni. Per avere un termine di paragone, basti pensare che l’intera provincia di Sondrio ha registrato, nell’ultimo dato del 2024, un totale di 223 milioni. A livello nazionale il quadro è drammatico, con 165 miliardi spesi in un anno e un coinvolgimento che tocca le fasce più fragili: il 37% dei giovani under 19 e il 26% degli anziani over 65. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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