Nel 2025, la raccolta totale del gioco d’azzardo in Italia ha raggiunto i 165 miliardi di euro, secondo i dati ufficiali trasmessi alle Camere dal Ministero dell’Economia. Si stima che nel settore siano impiegati circa tre milioni di persone. Contestualmente, si segnala la presenza di un mercato illegale parallelo gestito da circa 147 clan, che operano senza licenza all’interno del paese.

Centosessantacinque miliardi di euro. È la raccolta del gioco d’azzardo in Italia nel 2025, nuovo record confermato dalla Relazione ufficiale trasmessa alle Camere il 14 aprile dal Ministero dell’Economia. Più della spesa sanitaria pubblica. Per ogni euro che lo Stato incassa, qualcuno ha già scommesso venti su una probabilità costruita per perdere. Gioco d’azzardo, il profilo della dipendenza. Sono 18 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno tentato la fortuna almeno una volta, secondo l’ Istituto Superiore di Sanità. Di questi, 1,5 milioni sono giocatori patologici, il 3% della popolazione adulta. Altri 1,4 milioni a rischio moderato.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Italia paese del gioco d’azzardo: 165 miliardi, tre milioni di dipendenti. E un mercato illegale parallelo dove operano 147 clan

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