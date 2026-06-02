Per la dipendenza dal gioco d' azzardo più di mille in cura tra città e hinterland

Da ilgiornale.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Attualmente, 1006 persone sono in trattamento per la dipendenza dal gioco d'azzardo presso strutture gestite dall'Ats Milano, che serve 193 comuni nell'area metropolitana. Questi dati riguardano individui in cura tra città e hinterland. La cifra rappresenta il numero totale di soggetti seguiti dai servizi sanitari specializzati in questo settore. Non sono stati forniti dettagli su età, genere o durata dei trattamenti.

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Sono 1006 le persone in cura per la dipendenza dal gioco d'azzardo presso le strutture coordinate dall'Agenzia Tutela della Salute (Ats) Milano, che serve 193 comuni nell'area metropolitana. Il dato è riportato nel sessantasettesimo bollettino della "Data Room" di As.Tro, l'associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dalla stessa Ats. L'Agenzia fornisce servizi a un bacino di utenza di circa 3,5 milioni di cittadini, coprendo i territori che in passato erano di competenza di quattro Asl: Milano, Milano 1, Milano 2 e Lodi. La percentuale di persone in cura nel 2024, rispetto al totale della popolazione, è come riporta Agipronews - pari allo 0,03%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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