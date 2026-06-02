Attualmente, 1006 persone sono in trattamento per la dipendenza dal gioco d'azzardo presso strutture gestite dall'Ats Milano, che serve 193 comuni nell'area metropolitana. Questi dati riguardano individui in cura tra città e hinterland. La cifra rappresenta il numero totale di soggetti seguiti dai servizi sanitari specializzati in questo settore. Non sono stati forniti dettagli su età, genere o durata dei trattamenti.

Sono 1006 le persone in cura per la dipendenza dal gioco d'azzardo presso le strutture coordinate dall'Agenzia Tutela della Salute (Ats) Milano, che serve 193 comuni nell'area metropolitana. Il dato è riportato nel sessantasettesimo bollettino della "Data Room" di As.Tro, l'associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dalla stessa Ats. L'Agenzia fornisce servizi a un bacino di utenza di circa 3,5 milioni di cittadini, coprendo i territori che in passato erano di competenza di quattro Asl: Milano, Milano 1, Milano 2 e Lodi. La percentuale di persone in cura nel 2024, rispetto al totale della popolazione, è come riporta Agipronews - pari allo 0,03%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Per la dipendenza dal gioco d'azzardo, più di mille in cura tra città e hinterland

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