Denuncia una rapina da 6mila euro ma il video lo smentisce | dipendente infedele a processo con suo fratello

Un dipendente ha presentato denuncia per una rapina che avrebbe subito, sostenendo di essere stato minacciato da un uomo armato e costretto a consegnargli 6.000 euro destinati a un’operazione bancaria. Tuttavia, un video registrato sul luogo dell’incidente ne ha messo in discussione la versione, portando all’apertura di un procedimento giudiziario che coinvolge anche il fratello del dipendente.

Ha denunciato di essere stato rapinato da un uomo armato e costretto a consegnargli i 6mila euro che, a nome dell’azienda per cui lavorava, avrebbe dovuto portare alla banca Unicredi di Moncalieri, in via Sestriere. Peccato che era tutta una messinscena architettata da questo 42enne con il.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Agenzia mobilità, sale a 582mila il buco causato da una ex dipendente infedeleModena, 16 febbraio 2026 – Sale a 582mila euro la somma che sarebbe stata sottratta ad Amo (l’Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale... Rapina in una sala slot a Brusciano: dipendente preso a pugni, malviventi in fuga con 5mila euroLa rapina è andata in scena nella serata di ieri, giovedì 2 aprile: due individui a volto coperto hanno fatto irruzione nella sala slot. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Camerun, la denuncia del Papa a Bemenda: Chi rapina la vostra terra investe profitti in armi; POLIZIA DI STATO: RAPINA IMPROPRIA E FURTO IN CENTRO: UN ARRESTO E UNA DENUNCIA DELLE VOLANTI; Preleva allo sportello Atm, un uomo armato lo rapina alle spalle; Tentata rapina a mano armata in un negozio a Ronciglione. Rapina nel piazzale di un’azienda: denunciato uno dei responsabiliDOSOLO - Un episodio di violenza si è verificato nel tardo pomeriggio del 20 marzo 2026 a Dosolo, dove una donna di 56 anni, titolare di un’azienda locale, è stata vittima di una rapina nel piazzale d ... laprovinciacr.it Dosolo, rapina a donna titolare di un’azienda: arrestato 43enne per concorso in rapina e uso illecito di carte di creditoA Dosolo, un 43enne è stato arrestato per rapina e uso illecito di carte di credito dopo aver derubato una donna e utilizzato la sua carta per fare acquisti. lamilano.it Famiglia del bosco, Brambilla denuncia: «Violenza di Stato» L’onorevole Brambilla incontra la famiglia del bosco e denuncia il provvedimento di allontanamento dei figli come violenza di Stato. Chiede aiuto per riunire la famiglia e garantire il superiore interes - facebook.com facebook Zak Brown, Ceo della McLaren, denuncia i legami finanziari tra le squadre rivali, che a suo dire minano "l'integrità del motorsport". #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com