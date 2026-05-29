«Voglio denunciare». Sono queste le prime parole che Cristina, nome di fantasia, pronuncia con l’aiuto di un’interprete di fronte agli agenti di polizia della IV sezione della Squadra Mobile il 20 maggio scorso. Parte dall’inizio nel raccontare la sua tragedia, dopo essere arrivata a Roma il 16 maggio in compagna di un’amica che l’abbandona. «Sono arrivata in Italia da Siviglia circa dieci giorni fa con un’amica», dice la 32enne. Racconta di quella cena, in un ristorante di cui non ricorda l’indirizzo ma che gli investigatori suppongono si trovasse non lontano dalla stazione Termini. Mentre «ero a fumare una sigaretta fuori dal locale, ho incontrato un uomo». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma, 30enne rapita, drogata e violentata per 3 giorni. «Mi urlavano "zitta, tanto da qui non esci viva"»

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Donna sequestrata, drogata e stuprata per 3 giorni in un casolare abbandonato a Roma: 5 fermi

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