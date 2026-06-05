Dimissioni e malattia | ecco come slitta la fine del rapporto di lavoro
Le dimissioni e la malattia influiscono sulla data di fine rapporto di lavoro. Se un lavoratore si ammala durante il periodo di preavviso, la data di cessazione può essere posticipata. In caso di certificato medico di lunga durata, il termine può essere prorogato fino alla fine della malattia. La durata del certificato determina se il rapporto si interrompe alla data prevista o viene prolungato. La normativa specifica che la malattia può influire sulla conclusione del rapporto di lavoro, ma non sempre comporta una sospensione automatica.
Come cambia la data di fine rapporto se ti ammali? Cosa succede se il certificato medico dura molti giorni? Chi deve indicare la nuova data di cessazione ufficiale? Perché la malattia non annulla le dimissioni già inviate??? In Breve Slittamento automatico pari ai giorni di malattia documentati dal certificato medico. Esempio pratico: fine rapporto dal 31 luglio al 7 agosto per 7 giorni. Il datore di lavoro deve aggiornare la data tramite portale Urp online. La malattia non inva . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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