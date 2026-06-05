Dimissioni e malattia | ecco come slitta la fine del rapporto di lavoro

Come cambia la data di fine rapporto se ti ammali? Cosa succede se il certificato medico dura molti giorni? Chi deve indicare la nuova data di cessazione ufficiale? Perché la malattia non annulla le dimissioni già inviate??? In Breve Slittamento automatico pari ai giorni di malattia documentati dal certificato medico. Esempio pratico: fine rapporto dal 31 luglio al 7 agosto per 7 giorni. Il datore di lavoro deve aggiornare la data tramite portale Urp online. La malattia non inva . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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