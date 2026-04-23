Barbara d’Urso ha avviato un'azione legale contro Mediaset, chiedendo un risarcimento dopo la conclusione del suo rapporto professionale con l’azienda. La conduttrice, nota per i programmi Pomeriggio Cinque e Domenica Live, ha deciso di portare in tribunale la questione, manifestando così la sua posizione riguardo alla fine di questa collaborazione. La vicenda riguarda aspetti contrattuali e si svolge in un quadro di controversia legale tra le parti.

Barbara d’Urso porta Mediaset in tribunale e chiede un risarcimento economico. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live non accetta in silenzio la fine di un’era. Ecco tutto quello che sappiamo sulla vicenda legale che scuote il mondo della televisione italiana. La notizia che nessuno si aspettava. Per anni Barbara d’Urso è stata sinonimo di Mediaset. Volto, voce, cuore pulsante di un intero pomeriggio televisivo. Poi, con una rapidità che ha lasciato tutti senza parole, quel rapporto si è interrotto. Nessuna cerimonia d’addio, nessun tributo in grande stile. Solo una separazione che molti hanno definito “brusca”, e che ora torna prepotentemente al centro della scena mediatica italiana — ma stavolta nelle aule di tribunale.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Barbara d’Urso fa causa a Mediaset: la conduttrice chiede un risarcimento dopo la fine del rapporto professionale

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