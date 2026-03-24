Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 al Teatro Sala Molière di Pozzuoli andrà in scena "Trattamento di fine rapporto - Dedicato alla sicurezza sul lavoro" con Rosalba Di Girolamo. Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (Via Bognar, 21), diretto da Nando Paone, sabato 28 (ore 21.00) e domenica 29 marzo (ore 19.00) sarà di scena Rosalba Di Girolamo con lo spettacolo dal titolo “Trattamento di fine rapporto - Dedicato alla sicurezza sul lavoro”, per la regia di Rosalba Di Girolamo e Giovanni Meola. Ogni mattina donne e uomini escono di casa per fare una cosa normale, lavorare, e non tornano più. Perché muoiono. Precisamente 4 al giorno, domeniche incluse, circa 1400 l’anno nella sola Italia; 6000 al giorno nel mondo, 2. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli in scena “Trattamento di fine rapporto – Dedicato alla sicurezza sul lavoro” con Rosalba Di Girolamo

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