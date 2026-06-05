Un autobus a Luserna ha lasciato un ragazzino di 11 anni a piedi di fronte alla scuola perché aveva dimenticato l’abbonamento. L’autista ha deciso di non far salire il ragazzo e lo ha fatto scendere, costringendolo a percorrere circa due chilometri a piedi. Nessun altro passeggero è stato coinvolto, e il bambino ha raggiunto la scuola a piedi senza incidenti.

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a terra dall’autista di un bus a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, dopo aver dimenticato l’abbonamento a casa. Il ragazzo ha percorso oltre due chilometri a piedi per tornare a Torre Pellice. La società Arriva ha avviato verifiche interne per chiarire l’accaduto e ricostruire le responsabilità. Luserna, bimbo lasciato a terra dal bus La decisione dell'autista Due chilometri e mezzo a piedi Arriva avvia verifiche interne Luserna, bimbo lasciato a terra dal bus A Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, uno studente di appena 11 anni è stato costretto a tornare a casa a piedi dopo essere stato allontanato dall’autista del bus perché aveva dimenticato l’abbonamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Autista non fa salire 11enne sul bus per la scuola a Luserna, aveva dimenticato l'abbonamento: 2 km a piedi

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Belluno, bimbo non ha i soldi per il biglietto del bus: fatto scendere e lasciato a terra

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Torino, 11enne lasciato a terra dall'autista del bus: non aveva l'abbonamentoUn ragazzino di 11 anni è stato lasciato a terra da un autista di autobus perché non aveva l’abbonamento.

“Senza biglietto non puoi salire”: ragazzino di 11 anni lasciato a piedi dal bus perché ha dimenticato l’abbonamentoUn ragazzino di 11 anni è stato fatto scendere da un autobus perché aveva dimenticato l’abbonamento.

Temi più discussi: Senza abbonamento non sali: autista del bus lascia in mezzo alla strada un bambino di 11 anni; Vicenza, autista del bus gli chiede biglietto, passeggero gli punta una pistola: Parti subito; Autista aggredito da un passeggero, preso a calci e sputi sull’autobus. I sindacati: Non è tollerabile; Ora gli autisti dei bus sono più disponibili.

Ha dimenticato l’abbonamento dell’autobus e l’autista non lo ha fatto salire, costringendolo a percorrere a piedi un lungo tratto di strada trafficata. Ciò che è successo ad un 11enne del Torinese ricorda tanto quello che è capitato ad un bambino in Veneto. @ x.com

Autista non fa salire 11enne sul bus per la scuola a Luserna, aveva dimenticato l'abbonamento: 2 km a piediStudente di Luserna di 11 anni lasciato a terra dal bus perché senza abbonamento: ritorna a casa a piedi percorrendo 2 chilometri ... virgilio.it

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