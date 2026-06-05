Un bambino di 11 anni è stato respinto dall’autobus al termine delle lezioni e ha dovuto tornare a casa a piedi. L’episodio si è verificato a Luserna San Giovanni, scatenando proteste e discussioni sui limiti delle regole e sul senso pratico. La scena ha attirato l’attenzione di genitori e cittadini, che hanno commentato l’accaduto sui social e nelle conversazioni quotidiane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il bambino respinto dal bus al termine delle lezioni. Un episodio che ha suscitato indignazione e acceso il dibattito sul rapporto tra regole e buon senso si è verificato a Luserna San Giovanni. Protagonista della vicenda un ragazzo di 11 anni, che al termine della giornata scolastica non sarebbe stato autorizzato a salire sull’autobus diretto verso casa perché sprovvisto dell’abbonamento. Secondo il racconto dei familiari, il giovane utilizzava abitualmente quel servizio di trasporto e avrebbe spiegato immediatamente all’autista di aver dimenticato il titolo di viaggio a casa dopo essere uscito in fretta quella mattina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Dimentica l’abbonamento dell’autobus, 11enne costretto a tornare a casa a piedi: scoppia la polemica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stazione inaccessibile: "Ascensori ancora bloccati. Costretto a tornare a casa"Alla stazione ferroviaria di Cesena gli ascensori sono ancora fuori uso, costringendo i viaggiatori a tornare a casa senza poter usufruire dei...

Automobilista spacca il parabrezza dell'autobus: l'autista costretto a barricarsi nel mezzoA Melito di Napoli, lungo la linea che collega Teverola a Napoli, un automobilista ha scagliato un oggetto contro il parabrezza di un autobus,...

Temi più discussi: Luserna: dimentica l’abbonamento, autista lascia a terra uno studente di 11 anni. A casa a piedi da scuola; Treviso, studente si addormenta sul bus e supera la fermata: multa di 58 euro anche se aveva l'abbonamento; Stati Uniti, accusata per cellulare alla guida: non ha la mano.

#DifesaDellaRazza - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Un tracker di abbonamenti non può ricordarti un abbonamento che hai dimenticato di aggiungere reddit

Dimentica abbonamento, 15enne studente disabile fatto scendere da busPensava di avere lasciato a casa l'abbonamento del bus, che invece ha poi scoperto di avere, ed è stato fatto scendere dell'autista del mezzo a cui uno studente di 15 anni disabile si era rivolto per ... ansa.it

Dimentica l’abbonamento del bus, 15enne disabile fatto scendereA pochi giorni dal caso dell’11enne veneto costretto a scendere dall’autobus e a camminare per chilometri al freddo, da Vicenza emerge un nuovo episodio che riaccende le polemiche sul trattamento ... blitzquotidiano.it