Dimarco ha dichiarato a CBS Sports Golazo di aver vissuto una stagione incredibile con l’Inter. Ha sottolineato il ruolo importante di Chivu nel suo percorso e ha aggiunto di voler prendersi una pausa dai Mondiali per dedicarsi alla famiglia. Le sue parole riflettono soddisfazione e desiderio di staccare dopo un periodo intenso.

di Francesco Aliperta Dimarco, l’esterno dell’Inter esprime tutta la sua gioia a CBS Sports Golazo dopo una stagione trionfale. Federico Dimarco ha raccontato le sue emozioni per aver vinto il premio di MVP dopo una stagione clamorosa. Intervistato dai microfoni di CBS Sports Golazo, l’esterno nerazzurro ha espresso tutto il proprio orgoglio per un riconoscimento individuale che corona un’annata indimenticabile, culminata con la conquista dello scudetto e della Coppa Italia sotto la guida tecnica di Cristian Chivu. Il numero 32 interista, reduce da prestazioni dominanti sulla fascia sinistra arricchite da ben 6 gol e 18 assist complessivi,... 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Dimarco a CBS Sports: «Stagione incredibile. Chivu è stato molto importante per noi. I Mondiali? Ora voglio disintossicarmi da questo periodo e godermi la famiglia»

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