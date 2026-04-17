In un’intervista, il calciatore ha dichiarato che l’Inter rappresenta per lui più di una squadra di calcio, definendola una vera famiglia. Ha anche sottolineato di essere cresciuto in questo ambiente e di aver imparato un insegnamento fondamentale durante il suo percorso con il club. Le parole sono state pronunciate durante un momento di riflessione pubblica, senza ulteriori dettagli sul contesto.

Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate! Nico Paz svela: «Nessun contatto con l’Inter, Fabregas il fattore più importante della nostra stagione. Sul Real Madrid e su Messi.» Infortunio Retegui, c’è frattura! Stagione finita per l’attaccante dell’Al-Qadsiah: uno stop che può avere ripercussioni anche sul suo futuro Allegri Milan, la società rossonera ha deciso: ecco quale sarà il futuro dell’ex tecnico della Juve.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dimarco sicuro: «L’Inter è la mia famiglia: qui sono cresciuto. L’insegnamento più importante che ho imparato è questo»

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